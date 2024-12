Netflix se estrena con la NFL esta Navidad tras acuerdo de 150 millones para 2 partidos

Chicago (EE.UU.).– El gigante del streaming Netflix se estrenará este miércoles con dos partidos en directo de la NFL, el Pittsburgh Steelers-Kansas City Chiefs y el Houston Texans-Baltimore Ravens, como parte de un acuerdo con la liga estadounidense que prevé un pago estimado por ‘Forbes’ en 150 millones de dólares por dos encuentros.

Netflix, que ya luce exitosas colaboraciones con la NFL con las series ‘Quarterback’ y ‘Receiver’, difundirá en directo esta Navidad el Steelers-Chiefs y el Texans-Ravens en directo en todo el mundo para sus usuarios.

El pasado mayo, Netflix alcanzó con la NFL un acuerdo para transmitir partidos del programa especial de esta Navidad a cambio de 75 millones de dólares por encuentro.

El gigante del Streaming informó de que, además de los partidos, habrá un espectáculo grabado de Mariah Carey, quien cantará ‘All I Want for Christmas Is You’, y una exhibición en directo de Beyoncé.

La cantante texana se exhibirá en el NRG Stadium de Houston, la ciudad en la que nació, en el descanso del Texans-Ravens.

Será un debut flamante para Netflix con la NFL, con partidos entre cuatro franquicias de altísimo nivel, encabezadas por unos Chiefs de Patrick Mahomes que ganaron los últimos dos Súper Bowls.

Mahomes, considerado como uno de los mejores ‘quarterbacks’ de siempre y un heredero del legendario Tom Brady, liderará a unos Chiefs que ganaron catorce de sus quince partidos disputados.

Asentarse en la primera plaza de la Conferencia Americana (AFC) permitiría a los Chiefs, ya clasificados a los ‘playoffs’, evitar la primera ronda y avanzar directamente a la segunda.

Se trata de una ventaja notable para las franquicias, que pueden beneficiarse de una semana extra de descanso tras la exigente temporada regular.

El Súper Bowl se disputará el próximo 9 de febrero en Nueva Orleans.

A Kansas City le espera un duelo complicado en el campo de los Steelers, que tienen un balance de diez victorias y cinco derrotas y que pelean con los Ravens (también 10-5) por el liderato en el Norte de la AFC.

Los propios Ravens, guiados por el ‘quarterback’ Lamar Jackson visitarán a unos Texans que ya están seguros de la primera plaza en el Sur de la AFC con nueve victorias y seis derrotas. EFE/ir