Netflix no renovará el millonario contrato con el príncipe Harry y Meghan, según People

Los Ángeles (EE.UU.).– La plataforma Netflix no renovará el millonario contrato entre el príncipe Harry y Meghan Markle cuando expire en septiembre, según informó una fuente de Hollywood a la revista People.

La información también fue publicada este miércoles por The Sun. «No hay animosidad entre ambas partes. (…) Las cosas simplemente han seguido su curso», declaró una fuente al diario británico.

La no renovación del contrato de 100 millones de dólares que los duques de Sussex firmaron en 2020 con el gigante del entretenimiento no impide futuras colaboraciones y no paraliza las ya anunciadas, como la segunda temporada del programa de recetas ‘With Love, Meghan’ (Con amor, Meghan’), que se estrenará este otoño.

La pareja firmó dicho acuerdo en 2020 con su empresa Archewell Productions, del que han salido proyectos como la polémica docuserie ‘Harry & Meghan’ (2022), además de ‘Live to Lead’ (2022) y ‘Heart of Invictus’ (2023). EFE/ir