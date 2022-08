Netflix estrenará la segunda parte de «Knives Out» el 23 de diciembre

Los Ángeles (EEUU) – El exitoso thriller policíaco «Knives Out» (2019) tendrá segunda parte, «Glass Onion: A Knives Out Mystery», que se estrenará el próximo 23 de diciembre en Netflix según anunció el servicio de ‘streaming’ este lunes en un comunicado.

Si la primera entrega estuvo protagonizada por la actriz hispanocubana Ana de Armas, en la nueva película el peso dramático recae sobre Daniel Craig, quien vuelve a interpretar al detective Benoit Blanc.

De hecho, tal como había informado previamente el director y guionista de la saga, Rian Johnson, Craig es el único integrante que repite en el reparto con respecto a los elegidos para el filme original.

«En la primera, por la forma en que estaba estructurada, Marta, el personaje de Ana de Armas, era muy protagonista. Mientras que en esta, nos adentraremos en el misterio a través de los ojos de Blanc (Daniel Craig)», explicó Johnson este lunes en declaraciones a Netflix Tudum, el portal oficial para los fans de dicha plataforma.

La trama de «Glass Onion: A Knives Out Mystery» versa sobre un asesinato ocurrido en una lujosa isla griega después de que un multimillonario dedicado al sector de la tecnología invitara a sus allegados a vacacionar allí.

El detective Blanc es el encargado de viajar hasta este entorno paradisíaco privado para descubrir «las capas de misterio» que se esconden tras el hallazgo del cuerpo sin vida de uno de los invitados.

Parte del título, «Glass Onion», es una referencia a la canción homónima de The Beatles que se estrenó en el año 1968 y que, en esta ocasión, sirve como metáfora de un crimen que puede parecer complejo pero «está a la vista de todos».

«Siempre estoy buscando algo divertido a lo que el detective Blanc pueda agarrarse. (…) Literalmente, saqué mi iPhone y busqué entre mi música la palabra ‘glass’ (vidrio)», reveló Johnson sobre cómo se decidió el título de esta película.

Una cinta cuyo elenco completan Janelle Monáe («Moonlight»), Kathryn Hahn («Private Life»), Leslie Odom Jr. («The Many Saints of Newark»), Jessica Henwick («The Gray Man»), Madelyn Cline («Outer Banks»), Kate Hudson («Almost Famou»s) y Dave Bautista («Army of the Dead»).

La producción de este filme, cuyos derechos son propiedad de Netflix, vuelve a correr de la mano de Ram Bergman («Brick»), con Tom Karnowski («Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi») como productor ejecutivo.

«Glass Onion: A Knives Out Mystery» se estrenará mundialmente en el Festival de Cine de Toronto, celebrado del 8 al 18 de septiembre, y estará a disponible para los suscriptores de Netflix a partir del próximo 23 de diciembre.

Además, se distribuirá comercialmente, al menos en Estados Unidos, aunque la fecha de estreno en los principales cines del país aún no ha sido desvelada.

La segunda parte de «Knives Out» cuenta con la difícil tarea de igualar el éxito cosechado por la primera entrega, que consiguió facturar más de 300 millones de dólares, con una inversión de 40, y ser nominada incuso al Óscar a mejor guion original en 2020. AG