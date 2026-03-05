Netanyahu sobre la guerra: «Hay muchos logros, pero aún queda mucho por hacer»

Tel Aviv.– El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se pronunció este jueves sobre la campaña militar en curso que mantiene contra Irán y el Líbano, con el apoyo de Estados Unidos, e indicó que «hay muchos logros, pero aún queda mucho por hacer».

«Seguimos atacando los objetivos del régimen terrorista en Irán y también contra los elementos terroristas en el Líbano. Hay muchos logros, pero aún queda mucho por hacer», indicó en un vídeo difundido por su Oficina.

El líder israelí visitó este jueves una base aérea del sur de Israel y se reunió con pilotos del Ejército estadounidense que están colaborando en la bautizada como operación ‘Furia Épica’.

«La cooperación entre el Ejército estadounidense y las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) es histórica», agregó.

Este jueves es el sexto día desde que Israel y Estados Unidos comenzaran una ofensiva militar contra Irán que se ha traducido ya en la muerte de alrededor de 800 personas, según la Media Luna Roja (que no actualiza sus datos desde el martes).

Según la agencia pública iraní Fundación de los Mártires y Asuntos de los Veteranos, el número de fallecidos en los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán sube ya a 1.230.

El Ejército israelí también está llevando bombardeos intensos contra el Líbano, incluida la capital, Beirut, donde también ordenó importantes evacuaciones, después de que la milicia chií Hizbulá decidiera sumarse a la guerra con ataques contra el norte de Israel. EFE