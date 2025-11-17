Netanyahu pide que se «aplique todo el peso de la ley» tras ataque de colonos en Belén

Jerusalén.- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, urgió este lunes a llevar ante la justicia a los colonos israelíes -a quienes se refirió como «alborotadores»-, tras la quema esta noche de viviendas y coches palestinos en una aldea de Belén.

«Considero con suma gravedad los violentos disturbios y el intento de un pequeño grupo extremista, que no representa a los habitantes de Judea y Samaria, de tomarse la justicia por su mano. Exhorto a las fuerzas del orden a que apliquen todo el peso de la ley contra los alborotadores», dijo Netanyahu en un comunicado.

«Me ocuparé personalmente de este asunto y convocaré a los ministros pertinentes lo antes posible para abordar esta grave situación», añadió sin dar más detalles.

Decenas de colonos israelíes que residen ilegalmente en Cisjordania ocupada atacaron hoy la aldea de Jabaa, al suroeste de Belén, donde quemaron tres casas y tres vehículos, además de una caravana; según informó a la agencia Wafa el jefe del consejo de esta aldea, Dhiab Mashaleh.

En un comunicado, el Ejército israelí dijo que policías y soldados habían sido desplegado en Jabaa, pero no detallaron a EFE si habían arrestado a alguno de los agresores.

Por su parte, el ministro de Defensa, Israel Katz, calificó a los colonos de «anarquistas violentos y criminales» y dijo que no se permitirá ningún acto de violencia que «difame a la población de los asentamientos» (colonos) o dañe a los soldados.

La inacción tanto policial como judicial es habitual cuando se trata de violencia de colonos, muchas veces organizada y que cuenta con la vista gorda de las autoridades israelíes en todos los niveles. Los colonos reciben además subvenciones estatales y servicios de agua y alumbrado.

Según datos de la organización israelí de derechos humanos Yesh Din, cerca del 94 % de las investigaciones abiertas por la Policía israelí en torno a la violencia de colonos entre 2005 y 2024 concluyeron sin una acusación.

Desde 2005, solo el 3 % de los expedientes abiertos resultaron en condenas totales o parciales.

Solo durante el pasado octubre, coincidiendo con la cosecha de aceituna en Cisjordania, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha registrado al menos 264 ataques contra palestinos, el peor mes desde que se comenzaran a registrar estos incidentes en 2006. EFE/ir