Netanyahu junto a Rubio: Nos apoyamos ante los gobiernos débiles que nos presionan

Jerusalén.– El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó en una rueda de prensa conjunta con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, que sus dos países se apoyan «frente a las increíbles mentiras» dirigidas contra ellos y contra «los gobiernos débiles que nos presionan porque se derrumban bajo la presión de las minorías islamistas».

Tras mantener una reunión en Jerusalén con motivo de la visita de dos días de Rubio en Israel, Netanyahu indicó que agradece la ayuda del presidente estadounidense, Donald Trump, para derrotar al grupo islamista Hamás para que «no puedan convertir Gaza en una amenaza para Israel».

Y destacó que la presencia de Rubio en Jerusalén es «un mensaje claro de que Estados Unidos apoya a Israel».

«Nos apoyamos frente al terrorismo, frente a las increíbles mentiras, casi diría mentiras medievales, dirigidas contra nosotros, el creciente antisemitismo mundial y los gobiernos débiles que nos presionan porque se derrumban bajo la presión de las minorías islamistas», afirmó el primer ministro israelí.

Netanyahu agradeció a Rubio «su inquebrantable apoyo al derecho de Israel a defenderse» y el que se haya opuesto «a quienes buscan aislar y demonizar» Israel. EFE