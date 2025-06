Netanyahu confirmá que avisaron a EEUU y que hubo reuniones antes de atacar a Irán

Jerusalén – El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó este viernes que EEUU era plenamente consciente de sus intenciones de atacar Irán, que sin su apoyo no lo habría hecho y que tuvieron reuniones antes de los bombardeos de esta madrugada contra altos cargos militares y objetivos nucleares.

«Tuvimos contacto con ellos (el Gobierno de EEUU) en muchas conversaciones, incluso en reuniones, aunque no todas son conocidas, y esto, por supuesto, es muy importante», dijo Netanyahu en un vídeomensaje en hebreo, que añadió que si no hubieran conseguido el apoyo estadounidense, no habrían atacado.

Más temprano, Netanyahu, mantuvo conversaciones telefónicas con sus homólogos de Alemania, Francia y la India y prevé hablar esta tarde con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Rusia, Vladímir Putin, informó la oficina del gobernante.

«Los líderes expresaron su comprensión por las necesidades de defensa de Israel ante la amenaza de aniquilación iraní, y el primer ministro dijo que continuará en contacto constante con ellos en los próximos días», aseguró la oficina de Netanyahu en un mensaje.

Israel lanzó una serie de ataques durante la madrugada de este viernes contra la cúpula militar de Irán y sus instalaciones nucleares, y el Ejército avisó de que se está preparando para una «operación prolongada».

Irán, por su parte, respondió lanzado drones contra territorio israelí, que fueron interceptados antes de llegar al país, y se espera que vuelva a atacar ya que ha prometido «un destino amargo y doloroso».

Israel asegura que Irán estaba trabajando en un plan secreto para desarrollar un arma atómica, mientras la propia ONU mantiene que no tiene pruebas de ello, aunque tampoco puede garantizar que el programa nuclear iraní es o haya sido exclusivamente pacífico.

Mientras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avisó a Irán de que el país tiene una segunda oportunidad para alcanzar un compromiso con Washington sobre su programa nuclear, y avisó de que «los próximos ataques ya planeados» serán «aún más brutales», en un mensaje en redes sociales.

Estados Unidos e Irán comenzaron el pasado 12 de abril las conversaciones para un acuerdo que limite el desarrollo del programa atómico iraní e impida el desarrollo de armas nucleares y tenían previsto mantener una sexta ronda de negociación en Mascate (Omán) este próximo domingo, aunque la reunión ahora queda en la incertidumbre tras los recientes ataques. EFE