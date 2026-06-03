Nélson Semedo, antes de jugar su primer Mundial: «Es un sueño hecho realidad»

Redacción Deportes.- Nélson Semedo, defensa de la selección de fútbol de Portugal, habló este miércoles en rueda de prensa antes del encuentro preparatorio para el Mundial 2026 ante Chile, en la que será la primera cita internacional del actual jugador del Fenerbahce.

«Es un sueño hecho realidad», afirmó Semedo. Con 48 convocatorias a sus espaldas, el lateral disputará su primera Copa del Mundo, que esta edición se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, con la camiseta de la selección lusa.

«Con 18 años mi mayor sueño era ser jugador profesional. Tuve la suerte de representar al club del que soy seguidor, el Benfica. Tuve también la oportunidad de jugar para grandes clubes y de representar a Portugal. Hacerlo en un Mundial es un sueño hecho realidad», dijo en la rueda de prensa celebrada en la Ciudad del Fútbol de Oeiras, cerca de Lisboa (Portugal).

Semedo, de familia caboverdiana, aseguró que también será un Mundial muy especial para ellos, y le gustaría, de tener que cruzarse durante el campeonato, ya en la final.

«Va a ser un Mundial perfecto. Está Portugal, fui convocado, y es la primera vez que estará Cabo Verde. Toda mi familia está contenta. Cabo Verde es un país pequeño, como Portugal. Tuvieron mucho mérito, espero que disfruten. También les animaré. Si nos encontramos, me gustaría que fuera en la final», narró.

Cuestionado por la inclusión de hasta cinco laterales en la convocatoria del seleccionador, el español Roberto Martínez, argumentó que es una posición que «desgasta mucho», poniendo especial énfasis en las condiciones meteorológicas a las que se enfrentarán en el norte de América durante las próximas semanas.

Uno de ellos será Matheus Nunes, del Manchester City, un jugador que, curiosamente, como él, fue reconvertido a esa posición cuando normalmente ejercía de centrocampista.

«Es gracioso. Cuando llegué al Benfica lo hice como número ‘8’ en el centro del campo. Allí estaban jugadores de mucha calidad como Bernardo Silva, pero tuve un entrenador, Hélder Cristovao (exjugador del Deportivo de la Coruña), que fue el primero que me puso de lateral. Eso fue lo mejor que me pasó. A partir de ahí construí mi carrera. Eso es lo que le digo a Matheus. Jugar en un club como el Manchester City y con tantos minutos…Es muy bueno para él», analizó.

A nivel personal, aseguró estar preparado «física y mentalmente» para el desafío, aunque dijo que la competencia siempre hace mejor al equipo.

Pese a que Portugal está considerada como una de las favoritas para este Mundial, advirtió que deberán hacer su camino «partido a partido», aunque es consciente de que cuentan con una «generación espectacular».

«Es una mezcla de jugadores jóvenes y mayores con mucha experiencia. Tuvimos también grandes generaciones atrás como la de Rui Costa o Joao Pinto. Ahora la tenemos, pero tenemos que trabajar, estar con los pies en el suelo», indicó.

Sobre su rival en el amistoso, Chile, elogió su «intensidad», a la vez que recordó a su excompañero en el Barcelona, el «loquito» Arturo Vidal: «Guardo grandes recuerdos. Me encantó como persona».

Portugal está encuadrada en el Grupo K del Mundial junto a las selecciones de Colombia, Uzbekistán y República Democrática del Congo. EFE/ir