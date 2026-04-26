Nelson Castañeda urge fortalecer el MP para combatir la corrupción en el país

Tegucigalpa – El director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, advirtió que la corrupción continúa siendo el principal obstáculo para el desarrollo de Honduras, al tiempo que llamó a una mayor transparencia en el manejo de los fondos públicos.

Sostuvo la necesidad de que los funcionarios y operadores de justicia actúen en favor de la ciudadanía y no de intereses políticos o personales.

Afirmó que la falta de voluntad política ha frenado históricamente los avances en la lucha anticorrupción.

Enfatizó que el debilitamiento institucional impide combatir eficazmente las estructuras criminales enquistadas en el Estado, lo que se traduce en servicios deficientes en áreas claves como salud, educación y seguridad.

Indicó que la corrupción impacta directamente en la calidad de vida de la población, generando desconfianza hacia las autoridades y alimentando la percepción de impunidad que persiste en el país.

Alertó sobre el retroceso en capacidades investigativas, especificando que la Agencia Técnica de Investigación Criminal ha reducido significativamente su número de agentes, al igual que el número de fiscales a nivel nacional, lo que limita la efectividad del Ministerio Público.

En ese sentido, dijo que, sin recursos humanos, logística y herramientas adecuadas, será difícil obtener resultados concretos en la persecución de delitos de corrupción, pese a la existencia de múltiples fiscalías especializadas. IR