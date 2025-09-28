Nelson Ávila visita el Valle de Sula en su recorrido por Honduras

Tegucigalpa – El candidato presidencial del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU), Nelson Ávila, dijo este domingo que el pueblo hondureño debe cambiar de mentalidad ya que si siguen pensando de la misma forma tendrán el mismo resultado.

“Nosotros seremos opción para la solución de Honduras”, aseguró durante una reunión de bases.

Este fin de semana, el presidenciable visitó la zona norte del país, junto a sus candidatos a la alcaldía de los principales municipios de Cortés invitaron a los votantes a apostarle a las nuevas caras de la política.

Honduras celebrará elecciones generales el 30 de noviembre, cuando más de 6 millones de hondureños están convocados para elegir un nuevo presidente, 128 diputados y 298 alcaldes municipales. VC