Nelson Ávila realiza asamblea del Pinu-SD en Comayagua

Puerto Cortés – El presidenciable del Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD), Nelson Ávila, se movilizó este domingo en la ciudad de Comayagua, zona central del país, para empezar su campaña electoral.

Ávila estuvo presente en la asamblea departamental del Pinu-SD, donde se reunió con líderes para definir estrategias previo a las elecciones del 30 de noviembre.

En el encuentro estuvieron presentes el candidato a alcalde de Comayagua, Rigoberto Medina, y el analista y expresidenciable Olban Valladares.

Exclamó que él es una opción para vencer al tripartidismo (Partido Nacional, Libre y Partido Liberal) expresando que son instituciones políticas manchados con actos de corrupción.

Sostuvo que para transformar el país se requiere condiciones: empoderamiento que serán ganadores en las elecciones, trabajo organizado, unidad de la nación y presentar los planes y propuestas de ley. AG