Nelson Ávila expuso su plan en Educación en Santa Cruz de Yojoa

San Pedro Sula– El candidato presidencial por el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), Nelson Ávila, expuso este domingo su plan de gobierno en materia de Educación.

El presidenciable se trasladó a la escuela Mercedes Calderón de Santa Cruz de Yojoa para exponer su plan en materia de Educación.

Ávila es un economista que con sus propuestas busca mejorar la educación de Honduras.

Durante la semana, el presidenciable también dio su punto de vista con el tema de la Ley de Justicia Tributaria y otros temas en economía.

En las próximas semanas el presidenciable incrementará sus visitas al interior del país. IR