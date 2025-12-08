Nelson Ávila, del PINU, también pide conteo de voto por voto

Tegucigalpa – El candidato del Partido Innovación y Unidad social Demócrata (PINU-SD), Nelson Ávila interpuso este lunes un recurso ante el Ministerio Público exigiendo conteo de voto por voto y comparación con acta.

“Sabemos que no existe institucionalidad para que prime la voluntad popular sobre intereses especiales”, indicó al agregar que eso no importa ya que la petición es su derecho legítimo, por el bien común, la ética y la justicia.

El presidenciable señala que el actual proceso electoral demuestra, desde las primarias, “la perversión, exclusión, fraude sistémico, corrupción por fraude y trasiego de credenciales y violación de la voluntad popular, por parte de grupos de poder fáctico y partidario, traicionando la voluntad popular”.

«El pueblo votó; pero el fraude sistémico y sistemático virtual y físico es matemáticamente evidente. Desde el inicio hasta el final del proceso existe un patrón 40.5%, 39.5%, 19.0% y 1.0%», explicó.

De acuerdo a Ávila, «el porcentaje de votación que nos asignaron no es más que una fracción de los votos que recibimos del pueblo, como lo demostramos en las elecciones primarias del 2021, en la cual realmente fuimos ungidos con el 40.5 % de la votación intrapartidaria y con el 70% de los votos del departamento de Cortés”, señaló mediante una carta pública divulgada antes de llegar al MP.VC