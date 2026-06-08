Nelson Ávila critica emisión de bonos de la ENEE

Tegucigalpa- El economista Nelson Ávila cuestionó la reciente colocación de bonos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), por un monto cercano a los 1,500 millones de lempiras.

Ávila expuso que los recursos obtenidos mediante deuda no abordarán el fondo de la crisis financiera de la institución. En su criterio, esto podría incluso profundizar los problemas fiscales de la empresa a mediano plazo.

“No va a resolver el problema, lo único que va a ocurrir es pagarle a algunos proveedores de energía, pero el problema financiero se agravará”, señaló el excandidato presidencial.

El analista planteó como alternativa una revaluación de los activos de la ENEE, los cuales podrían estar subestimados en los estados financieros actuales.

Por lo tanto, sugirió la incorporación de socios estratégicos como parte de un modelo de gestión, en lugar de continuar con el incremento de obligaciones financieras.

Finalmente, lanzó una advertencia debido a que las tasas actuales de financiamiento hacen insostenible la estrategia de sin funcionar como una respuesta a largo plazo. AD