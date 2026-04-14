Negociaciones al reajuste salarial se mantiene estancado

Tegucigalpa – En la quinta reunión de la mesa tripartita para el reajuste del salario mínimo no se logró alcanzar un acuerdo entre los sectores involucrados, manteniéndose estancadas las negociaciones.

El sector obrero continúa firme en su postura y propone un ajuste que oscila entre el 7% y el 8%, según informó su representante Josué Orellana.

Sostuvo que es preocupante porque viene el primero de mayo y sin haber una solución para establecer el reajuste salarial.

Indicó que tienen dos semanas para lograr un acuerdo, sino le corresponderá al presidente Nasry Asfura establecer el porcentaje.

Afirmó que hay varios acuerdos en torno a la retroactividad, sin embargo la negociación está estancada en el porcentaje que se va a incrementar. IR