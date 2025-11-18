Negociación para eliminar el 10 % de arancel a EEUU será tarea de nuevo gobierno

Tegucigalpa – El economista Henry Rodríguez señaló que las negociaciones para eliminar el 10 % de arancel a productos que ingresen a Estados Unidos será tarea de la próxima administración.

“Clara es la última manifestación del gobierno de Estados Unidos de darle un trato preferencial a los gobiernos de Guatemala, El Salvador, igual que otros que no son del área como Argentina y Ecuador, y dejarnos a nosotros fuera”, refirió Rodríguez.

Y aunque el producto estrella de la producción y exportación nacional está exonerado, “el gobierno tendrá que seguir negociando, es una tarea que le va quedar al nuevo presidente o nueva presidenta de la república, tener acercamientos cordiales con el gobierno de los Estados Unidos”, refirió al destacar que “todo se puede arreglar si se sabe negociar”.

El economista indicó que hay mucha suspicacia a raíz de esta toma de decisiones, “se dice que puede ser un mensaje subliminal del gobierno de los EEUU, que le da mejor trato a los países aliados y nosotros no podemos desconocer que son nuestro principal socio comercial, el 45 % de lo importamos viene de EEUU, al igual el 35 % de nuestras exportaciones van hacia aquel país”, dijo. VC