Negociación del TLC con China, entre expectativa e incertidumbre

Tegucigalpa (Especial Proceso Digital /Por Lilian Bonilla) – Honduras ha iniciado el camino hacia el establecimiento de un Tratado de Libre Comercio (TLC), con China, bajo la lupa de cuáles podrían ser las oportunidades de mercado de un país en vías de desarrollo y el gigante asiático, y las dudas son grandes puesto que el país está en clara desventaja de competitividad.

– Negociación del TLC con China debe ser a nivel técnico no político y debe prevalecer la transparencia.

– Según expertos Honduras debe tomar en cuenta ejemplos de la región al negociar TLC con China, como el caso de Costa Rica.

– Honduras exportó 8 millones de dólares en productos a China en 2022, en tanto las importaciones alcanzaron 1 mil 609 millones de dólares.

El objetivo de Honduras, con su nuevo socio es expandir sus oportunidades comerciales y fortalecer sus lazos económicos con la potencia mundial, y según lo expresado por el ministro de Desarrollo Económico Fredy Cerrato, ambos países deben negociar un TLC que tenga “ganancias compartidas, donde lo que prime sea el interés de mejorar las condiciones del pueblo”.

Aunque la ruta no será tan corta ya se inició el camino y se abrió el debate sobre las ventajas y desventajas que dicho acuerdo representa, los expertos consultados por Proceso Digital, son del criterio que a la luz de las evidencias y los antecedentes en la región son mayores las desventajas, pero en términos generales se podrían aprovechar algunas circunstancias.

El designado embajador de Honduras en China, Salvador Moncada, anunció que previo a tomar posesión de su cargo, debe viajar a Tegucigalpa, Honduras para ser juramentado y reunirse con distintos sectores.

Salvador Moncada conversó con la presidenta Xiomara Castro antes de tomar las riendas de la embajada en China.

Sir Salvador Moncada, manifestó que no viajará directamente a China, porque tiene varios detalles que afinar en Tegucigalpa incluyendo su juramentación en el cargo para lo cual deberá acordar una fecha con Cancillería y la presidenta Xiomara Castro.

Asimismo, detalló que al estar en Honduras previo a viajar a establecerse en China sostendrá reuniones con diversos sectores “tengo la intención de reunirme entre otros sectores con empresarios y exportadores, por supuesto una de las misiones que tengo es lograr los mejores precios para los productos hondureños”.

Lo que se podría ganar

El economista, Wilfredo Díaz, indicó que desde una perspectiva económica, la principal ventaja de un TLC con China, puede ser la reducción de los precios o el abaratamiento de los bienes y servicios que se transarían entre los firmantes e incrementar el comercio bilateral.

También puede ser una ventaja el flujo de inversión específicamente la extranjera directa, hacia sectores prioritarios o que se hayan negociado dentro de la firma del TLC, en el caso de la economía hondureña podrían ser hacia sectores de manufactura, energía, telecomunicaciones y minería, entre otros, lo que podría impulsar el desarrollo de sectores clave y la generación de empleo.

De igual forma puede contar como ventaja la transferencia de tecnología y conocimientos, puesto que China es conocida por su experiencia en sectores como la tecnología, la infraestructura y las energías renovables, los consumidores tendrían un abanico más grande de bienes y servicios por ejemplo marcas de carros chinos.

Competitividad desigual

La economía de China es altamente competitiva a nivel mundial, por lo que cualquier país queda en clara desventaja competitiva con el gigante asiático, por su alta capacidad de producción a gran escala y sus bajos costos laborales.

En ese sentido las empresas hondureñas podrían enfrentar dificultades para competir en el mercado chino, especialmente en sectores sensibles.

Entre las principales desventajas que salen a flote en el debate de la relación Honduras-China es la posible dependencia económica, como ya ha sucedido en otros países.

Entonces un acuerdo comercial con China podría hacer que Honduras dependa en gran medida de esa gran potencia lo que podría exponer al país a posibles fluctuaciones económicas en China y cambios en sus políticas comerciales.

Hay ejemplos ya en la región de dependencia económica de China, al punto de que el gigante llega a asfixiar a sus socios como es el caso de Surinam, el pequeño país de Sudamérica con una deuda impagable.

Otro punto en contra sería el impacto en la industria local ya que se podría afectar especialmente aquellos sectores que no son competitivos a nivel internacional, es decir que la entrada de productos chinos a bajo costo podría dificultar la supervivencia de algunas empresas nacionales.

Honduras y China firmaron varios memorándum de entendimiento recientemente.

El ejemplo de Costa Rica

En cuanto a otros ejemplos en la región se destaca el caso de Costa Rica, quien ya tiene un TLC con China desde hace más de una década, dijo Wilfredo Díaz a Proceso Digital, que los resultados de ese intercambio comercial son ambiguos.

Lo anterior debido a que las exportaciones de Costa Rica hacia China aumentaron, pero no alcanzan aún los 200 millones de dólares y en cuanto a las importaciones sí son mayores a los 2,000 millones de dólares.

“Entonces vemos que la balanza comercial entre Costa Rica y China es deficitaria y no ha mejorado a través del tiempo y por otro lado los flujos de inversión desde China hacia Costa Rica no han aumentado significativamente no han sustituido flujos de inversión que pueden provenir de Estados Unidos o de otros socios comerciales de Costa Rica”, amplió el economista.

A criterio de Díaz, viendo este caso se podría extrapolar que si Honduras firmará un TLC con China estaría más o menos bajo circunstancias similares a las de Costa Rica, con una balanza comercial deficitaria ya que Honduras apenas exporta actualmente unos 11 millones de dólares a China, pero importa más o menos 1,600 millones de dólares anuales desde China.

Entonces es una balanza comercial deficitaria y los flujos de inversión tampoco son significativamente alto desde China hacia Honduras y para la firma de este tratado no se ve que productos y en qué sectores podría competir Honduras para aumentar ese nivel de exportaciones, porque realmente lo que ofrecería es muy similar a lo que ofrece Costa Rica que son materias primas o commodities y no hay mucho espacio para crecer, detalló.

Siguen existiendo muchas interrogantes sobre las ventajas que tendrá Honduras en su relación con China.

Buenos negociadores técnicos no políticos

Para el economista Roberto Lagos, debe haber total transparencia en la negociación y se debe incluir a profesionales de alto nivel técnico y no político.

Asimismo, debe haber total transparencia en el transcurso de la negociación sobre los términos del TLC, y en el caso que China llegue a ofrecer préstamos al país estos sean registrados dentro del Presupuesto y si son préstamos para proyectos de infraestructura que no se queden en promesa o inconclusos y con ventajas de mano de obra solo para los chinos.

Para el profesional tampoco se deberán aceptar préstamos o endeudamiento en el que no tengan ningún tipo de corresponsabilidad y que el país tenga que perder soberanía sobre alguna parte de su territorio, porque “así como fue negativo dar parte del territorio por el tema de las ZEDEs, igual que bajo ninguna circunstancia se ceda territorio hondureño para China, bajo ningún propósito”.

En este renglón también se apunta que hay ejemplos a tomar en cuenta como lo que está sucediendo en Cuba, donde ha surgido la alarma por la supuesta instalación de una base de espionaje de China en Cuba y su creciente presencia en América Latina.

Según información difundida en el portal Infobae, la base de espionaje y las instalaciones de entrenamiento militar que China planea instalar en Cuba estarían situadas cerca de la estación naval estadounidense de la Bahía de Guantánamo.

Otro punto que se debe cuidar expuso Lagos en conversación con Proceso Digital, es que China ha tenido experiencias extractivistas y absorben los recursos naturales de los países y en el caso que Honduras tuviera reservas importantes de algún tipo de mineral o recursos naturales importantes para ellos tratar de que los chinos no saquen ventaja con su política extraccionista.

Finalmente, el economista indicó que en la firma se deben eliminar o disminuir barreras para promover condiciones para una competencia justa.

El Canciller Enrique Reina.

Los primeros afectados por la competitividad

Iniciando el TLC, con China y a punto de cerrar el aún existente Tratado de Libre Comercio con Taiwán, ya hay sectores seriamente afectados con la nueva relación con la República Popular de China.

Este es el caso de la industria camaronera, quienes están en la disyuntiva, de que al cerrarse el TLC con Taiwán, sólo podrán seguir exportando a ese país pagando un arancel del 20%.

Pero lo más grave de la situación es que tampoco se podrá exportar a China ya que los precios que ofrece son “insólitamente bajísimos, no podemos nosotros entrar al mercado de China con estos precios”, expresó a Proceso Digital, el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (ANDAH), Lisandro Javier Amador.

El canciller Eduardo Reina, dijo recientemente a exportadores que se quejan por condiciones de China, que “el tema es de competitividad”, pero al consultarle al director de la ANDAH, dijo que están en desventaja ya que la diferencia de los precios que ofrece Taiwán versus los que brinda China, dijo que es una diferencia entre el 50 al 70 % dependiendo de la talla, por lo que aun sin el TLC con Taiwán, y pagando 20 % sería mejor seguir exportando al antiguo socio y no a China.

Ante ese problema y para evitar serias pérdidas en un sector que genera 25 mil empleos directos, los camaricultores han iniciado la aventura de buscar nuevos mercados y están apuntando a Corea del Sur, Brasil y hasta Rusia, dijo Amador.

En conclusión, la firma de un Tratado de Libre Comercio entre Honduras y China tiene el potencial de generar beneficios para ambos países, sobre todo para Honduras que espera aumentar su comercio bilateral, atraer inversiones y fomentar la transferencia de tecnología y conocimientos. Sin embargo, los desafíos son grandes, como la competencia desigual, la dependencia económica y el impacto en la industria local.

Por lo tanto, los expertos consultados resaltan que es importante que Honduras realice un análisis exhaustivo sobre los beneficios y las posibles consecuencias del TLC, para realizar una buena negociación que no deje en desventaja al país. LB