‘Nearshoring’ eleva el foco de ciberamenazas para empresas en México, advierte Microsoft

Ciudad de México – El ‘nearshoring’, la industrialización y la digitalización acelerada en México están ampliando la superficie de ataque para el crimen cibernético y elevando la atención sobre las empresas, advirtió este jueves Microsoft, en un contexto en el que la región y el país anticipan un mayor nivel de peligro en los próximos años.

Marcelo Felman, director de Ciberseguridad para Microsoft Latinoamérica, señaló en entrevista con EFE que, si bien el fenómeno de la relocalización de las cadenas de suministro o ‘nearshoring’ es una “fantástica noticia” para México por implicar más inversión e integración económica, “también significa más atención” por parte de los cibercriminales, que buscan capturar recursos económicos mediante ataques.

Felman explicó que, en actividades intensivas en producción, la “disrupción operacional” es “posiblemente el peor dolor de cabeza” para una organización manufacturera que intenta producir al máximo para atender la demanda.

Por ello, un incidente de ciberseguridad deja de ser un problema meramente tecnológico y se convierte en un riesgo directo para el negocio y sus activos.

En ese marco, describió el ransomware como un “secuestro digital”: un tipo de malware (software malicioso), que vuelve inutilizable la información de una organización hasta que se obtiene una “llave” para desbloquearla, llave que el atacante “vende”.

El directivo afirmó que este es “el ataque más común en México y en América Latina” por su capacidad de operar “a gran escala”.

La advertencia ocurre mientras una encuesta de ciberseguridad encargada por Microsoft a Edelman —aplicada en línea a expertos de grandes empresas (más de 250 empleados y más de 200 computadoras activas) en mercados como México, Argentina, Colombia, Chile, Costa Rica y Puerto Rico— dibuja un panorama de amenaza persistente y al alza, no solo en el país sino en la región latinoamericana.

Según los resultados presentados por Alba Hermo, directora de Data & Intelligence en Edelman, el 60 % de las grandes empresas en América Latina percibe un nivel de amenaza “muy alto o alto”.

Además, el 74 % considera que el nivel de amenaza ha aumentado en los últimos años y un 80 % prevé que el riesgo seguirá creciendo en los próximos dos a tres años, con diferencias “pequeñas” entre países y una base “muy similar”.

En el caso de México, 75 % de las compañías encuestadas dijo que perciben que el nivel de amenaza ha aumentado en los últimos años, un 81 % tiene la expectativa de que aumentará y solo un 3 % estima que disminuirá

“El panorama de las amenazas se intensifica, estamos viendo que la integración de la inteligencia artificial (IA), si bien está siendo un aliado para la gestión de la seguridad cibernética, también está ampliando la superficie de ataque y, por tanto, también hay una mayor percepción y una mayor realidad tangible de riesgos”, coincidió Hermo.

El estudio también sugiere que la integración de IA en la defensa aún es limitada en el país, donde solo 7 % de las empresas se declara “altamente dependiente” de IA para enfrentar amenazas, aunque casi cuatro de cada diez firmas se sienten altamente preparadas ante el panorama actual de seguridad cibernética.

Por último, Felman recomendó “volver a lo básico” con la “higiene digital”, que incluye contraseñas robustas, autenticación multifactorial y mantener los sistemas operativos actualizados, además de aplicar parches de seguridad “lo antes posible” al detectar vulnerabilidades. EFE