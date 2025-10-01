Navarro aprovecha los errores de Swiatek y da la gran sorpresa en Pekín

Pekín – La estadounidense Emma Navarro (n.17) sorprendió este miércoles a la principal cabeza de serie del Abierto de China, la polaca Iga Swiatek (n.2), al imponerse por 6-4, 4-6 y 6-0 en dos horas y 14 minutos, en un duelo de octavos de final marcado por los 49 errores no forzados de la polaca en la pista central Diamond.

Swiatek, invicta hasta hoy en el torneo con un balance de 8-0 desde su título en 2023, se mostró incómoda desde el arranque.

Navarro, muy sólida desde el fondo, castigó el segundo saque rival y aprovechó la irregularidad de la número dos del mundo para llevarse el primer set por 6-4.

La reacción de Swiatek llegó en la segunda manga, apoyada en un servicio más agresivo -sumó 6 ‘aces’- y con un quiebre decisivo en el tramo final que le permitió forzar la tercera con un 6-4.

Sin embargo, la estadounidense no se descompuso. En el inicio del set decisivo, la polaca salvó un 0-40 en el primer juego pero acabó entregando el servicio, preludio de un derrumbe total: Navarro encadenó seis juegos seguidos y cerró con un contundente 6-0, confirmando la sorpresa de la jornada en Pekín.

En el primer día de la semana festiva por el Día Nacional en China, donde la pista central Diamond presentó un aforo elevado, la diferencia entre ambas se midió en los números: Navarro convirtió 6 de sus 15 bolas de ‘break’ y sólo cometió 14 errores no forzados, por los 49 de una Swiatek que no encontró soluciones en los momentos clave.

A sus 24 años, Navarro espera ahora rival en cuartos de final del WTA 1000 pequinés, que saldrá del duelo entre la ucraniana Marta Kostyuk (n.23) y la estadounidense Jessica Pegula (n.5). EFE