Naufragio de embarcación que salió de La Ceiba deja dos mujeres y una bebé desaparecidas

Tegucigalpa- Un incidente marítimo registrado en el Caribe hondureño ha dejado como saldo preliminar dos mujeres y una bebé desaparecidas, luego que una embarcación que zarpó desde La Ceiba con destino a Puerto Lempira zozobrara en altamar.

La lancha, identificada de forma preliminar como Mister Gym, partió desde el puerto de Cabotaje, pero durante el trayecto sufrió el percance que provocó su hundimiento, dejando a varios de sus ocupantes a la deriva.

De acuerdo con reportes preliminares y videos captados por otras embarcaciones en la zona, pescadores y lancheros lograron rescatar a la mayoría de los pasajeros que quedaron flotando en el mar tras el naufragio. Sin embargo, hasta el momento se mantiene la desaparición de dos mujeres, una de ellas junto a su bebé.

Varias embarcaciones se han desplazado al área para continuar con las labores de búsqueda y rescate, mientras crece la preocupación entre familiares de las víctimas.

Hasta ahora, la información disponible proviene de reportes de prensa local y material audiovisual aficionado, por lo que se está a la espera de un informe oficial por parte de la Fuerza Naval de Honduras y la Marina Mercante, que confirme detalles del hecho y el número exacto de personas afectadas.LB