Nasry Asfura y Juan Diego Zelaya cierran filas en apoyo a Cosette López por presiones en el CNE

Tegucigalpa- El presidenciable del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, manifestó a través de su cuenta en la red social X su respaldo a la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cosette López, ante lo que calificó como “presiones y amenazas” provenientes de un colega dentro del organismo electoral.

“Mi apoyo absoluto a Cosette López, una verdadera defensora de la democracia, que una vez más es objeto de presiones y amenazas por parte de un colega consejero. Tenemos que dar la batalla en defensa de la democracia y defender a quienes dan todo por defenderla como Cosette López. No más presiones… no más extorsión… Vamos a estar bien, pero necesitamos cuidar entre todos la democracia”, expresó Asfura.

Las declaraciones del presidenciable nacionalista surgen en medio de un nuevo episodio de tensión en el CNE, luego de que se reportaran discrepancias internas sobre el proceso de licitación para la conectividad electoral, un tema clave para los próximos comicios generales.

Por su parte, el candidato a alcalde por el Distrito Central, Juan Diego Zelaya, también se pronunció en la misma red social, señalando que la empresa Smartmatic, cuestionada en anteriores procesos electorales, retiró su oferta del proceso de conectividad.

Zelaya añadió que el consejero, Marlon Ochoa, “dejó claro con este intento que Mel (Manuel Zelaya Rosales) busca provocar una crisis política para aferrarse al poder”.

“Hacemos un llamado a los organismos internacionales y observadores a siempre estar vigilantes y respaldar a la consejera López. Honduras no será otra Venezuela”, puntualizó Zelaya.

Las declaraciones de los líderes nacionalistas reflejan la creciente preocupación dentro del Partido Nacional por lo que consideran una serie de maniobras políticas orientadas a debilitar la independencia del CNE y crear incertidumbre de cara al próximo proceso electoral.LB