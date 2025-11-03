spot_imgspot_img
Política

Nasry Asfura suspendió sus actividades este fin de semana

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – El candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry «Tito» Asfura, suspendió toda la programación proselitista de este fin de semana, ante la crisis política denunciada de supuesto boicot a las elecciones generales.

No obstante, el político no dejó de brindar entrevistas en las que mostró su respaldo a la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López.

El político también mostró respaldo al jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano.

En ambos casos dijo que si los tocan a ellos tocan al Partido Nacional de Honduras.

Se prevé que el político retome su agenda este lunes en la capital de la República. (RO)

