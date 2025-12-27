Nasry Asfura renovará el tratado de extradición con EEUU el primer día de su gobierno: Designada electa Mejía

Tegucigalpa – La designada presidencial electa, María Antonieta Mejía, indicó este viernes que en el primer día de gobierno, el presidente Nasry Asfura renovará el tratado de extradición con Estados Unidos como parte de las medidas para fortalecer la cooperación internacional y la seguridad jurídica del país.

“Lo ha dicho él públicamente, fuerte y claro y no hay negociación alguna, y el primer día lo renovará”, confirmó Mejía durante una entrevista a Radio Cadena Voces (RCV).

La designada electa dijo esta es una de las decisiones importantes que marcarán el rumbo del gobierno de Nasry Asfura.

Como se recordará, el acuerdo de extradición vigente llega a su fin, el último día gobierno de Xiomara Castro, el 26 de enero de 2026, de acuerdo a la determinación que tomó el gobierno el 18 de febrero de este año tras haber denunciado a este mecanismo.

Antecedentes

El tratado de extradición fue firmado el 15 de enero de 1909 y entró en vigor el 10 de julio de 1912, complementado por la convención suplementaria de extradición entre Estados Unidos y Honduras, firmado el 21 de febrero de 1927 y que entró en vigor el 5 de julio de 1928.

Luego en enero de 2012, el Congreso Nacional aprobó la reforma constitucional al artículo 102 que materializó las extradiciones, que a la fecha superan las 60. Como se recordará, la primera extradición se realizó en mayo de 2014 a través de un auto acordado por la Corte Suprema de Justicia cuando Carlos Arnaldo “El Negro” Lobo inició el camino que le siguieron 62 compatriotas más, algunos de ellos incluso ya recobraron su libertad.

Pero el 28 de agosto del 2024, la presidenta Castro denunció el tratado de extradición, argumentando que Washington buscaba dirigir la política del país y en un contexto donde se solicitaba la extradición de hondureños, principalmente por narcotráfico y durante seis meses el tema mantuvo en vilo al país.

(Leer) Tratado de Extradición con EEUU “era un riesgo” de uso político, reafirma canciller Reina

La denuncia del tratado de extradición ocurrió después de que la entonces embajadora de Estados Unidos en Tegucigalpa, Laura Dogu, expresó la preocupación de su país por la reunión de autoridades de Defensa de Honduras con el sancionado ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López.

Esta denuncia antecedió unos días antes que saliera a luz pública el narcovideo donde Carlos Zelaya, poderosa figura del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre), secretario del Congreso Nacional y cuñado de la presidenta Xiomara Castro, aparecía negociando una entrega de más de 600 mil dólares para financiar la primera campaña de Libre con poderosos barones de la droga.

La tensión se calmó el 18 de febrero, exactamente 10 días antes del plazo para finalizar el Tratado de Extradición con Estados Unidos, cuando la presidenta Castro anunció que el mecanismo se mantendría, pero con “salvaguardas” para proteger a las Fuerzas Armadas y el proceso electoral y que será el próximo gobierno quien decida si esta figura continúa o no.

Ahora, con la ratificación de la designada electa de que se firmará el primer día de gobierno de Nasry Asfura se podría fin a la expectativa del futuro de un mecanismo que ha tenido éxito en el combate al negocio del narcotráfico, ya que decenas se encuentran en prisiones estadounidenses, pagando años por condenas o esperando el inicio de sus juicios. PD