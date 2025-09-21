Nasry Asfura recorre los municipios de Choloma y Villanueva, donde promete programas sociales y desarrollo

Choloma – El presidenciable del Partido Nacional, Nasry Asfura, visitó este fin de semana los municipios de Choloma y Villanueva, para continuar con su campaña política de cara a las elecciones del 30 de noviembre.

Primero visitó la ciudad de Choloma, donde prometió que de ser electo como mandatario, trabajar los próximos cuatro años en obras, proyectos y programas sociales que salven vidas y devuelvan la esperanza.

Confirmó a las mujeres Embajadoras del Cambio de Choloma, afirmando que trasladará dos ministerios a Cortés, para que se agilicen los trámites, y también prometió que los pasos a desnivel que tanto se necesitan en esa ciudad, serán una realidad porque es necesario ahorrar tiempo, dinero y combustible.

«Necesitamos traer un par de ministerios a Cortés, a San Pedro Sula para volver los trámites más rápido y resolver los problemas de manera inmediata», dijo ante cientos de mujeres reunidas para escuchar sus propuestas y las de Zerón.

Remarcó que a poco más de dos meses de las elecciones, «es hoy o nunca y es poco tiempo para marcar la diferencia, el futuro de Honduras, la esperanza de cosas que se pueden cumplir y que se van a cumplir».

Añadió que lo que Honduras necesita es «alguien serio que no venga a improvisar», para lograr una Honduras mejor,

Afirmó que a Choloma y a todo el país llegarán muchos programas sociales, sin embargo igual debe ser una prioridad «salvar vidas, en el Canal Maya, la zona del Calán, Chotepe… Para mitigar esa angustia que sienten cada vez que llega el invierno o llueve».

Posteriormente, visitó Villanueva, donde recorrió la calle de comercio y los puesto del mercado junto a la candidata a alcaldesa, Sandra Cerrato.

Prometió generar desarrollo y oportunidades para todos, afirmando que nadie detendrá la inversión ni el progreso. AG