Nasry Asfura presenta ante el G-16 su plan de gobierno enfocado en resultados

Tegucigalpa – El candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, sostuvo una reunión con los jefes de misión del G-16, a quienes presentó la visión de país que encabeza: un plan de gobierno realista, técnico y enfocado en resultados.

Durante el encuentro, Asfura fue enfático al señalar que Honduras atraviesa una grave parálisis institucional, con una economía estancada, colapso en los servicios básicos y una alarmante pérdida de confianza internacional.

Agregó que la improvisación, la confrontación y el uso político de las instituciones —dijo— han frenado el desarrollo del país, una situación que requiere soluciones inmediatas y no promesas vacías.

El aspirante presidencial presentó las bases de su propuesta, cimentadas en cinco pilares fundamentales:

• Reactivación económica con empleo local a través de la descentralización.

• Educación y salud de calidad, sin ideologías.

• Fortalecimiento institucional y lucha frontal contra la corrupción.

• Alianzas público-privadas para inversión productiva.

• Respeto al Estado de derecho y apertura internacional.

Asfura dejó claro que su visión de país es gobernar con orden, transparencia y metas medibles, devolviendo la confianza a los ciudadanos, al empresariado y a la cooperación internacional. “La política debe volver a ser servicio, no propaganda”, remarcó.

En la reunión acompañó al candidato presidencial, la aspirante a designada presidencial, María Antonieta Mejía, en un encuentro que reafirma el compromiso de trabajar hombro a hombro con la comunidad internacional en favor del desarrollo de Honduras. IR