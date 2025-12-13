spot_img
Política

Nasry Asfura pide que escrutinio especial sea televisado

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – El candidato presidencial por el Partido Nacional pidió esta noche que el escrutinio especial que inicia este sábado sea televisado y transmitido públicamente.

“Pido que la revisión de las actas con inconsistencia que hará el CNE sea televisado y transmitido públicamente”, escribió Asfura en sus redes sociales.

Que también haya presencia de la sociedad civil, las iglesias, los medios de comunicación y organismos internacionales, agregó.

Que los delegados de los tres partidos políticos hagan su trabajo en base a ley. Para que no haya duda de los resultados y que el próximo gobierno trabaje en paz y tranquilidad por Honduras, cerró.

Honduras inicia este sábado el escrutinio especial de unas tres mil actas que presentan inconsistencias después de las elecciones generales del 30 de noviembre y este proceso puede durar hasta 10 días.

Lo anterior aumenta la incertidumbre entre los hondureños que a pesar de haber transcurridos 12 días desde las elecciones no conocen al ganador de las mismas.

Durante este escrutinio se corroborarán o descartarán inconsistencias con representantes de los partidos políticos. (RO)

