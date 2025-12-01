Nasry Asfura lidera primeros resultados de elecciones

Tegucigalpa – En un giro del panorama electoral hondureño, el primer corte de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), del Consejo Nacional Electoral (CNE), coloca a Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional de Honduras, a la cabeza de la contienda presidencial.

– Salvador Nasralla ocupa el segundo lugar y Rixi cae a un distante tercer lugar.

De acuerdo con los datos oficiales divulgados por el CNE, dados a conocer esta noche por la consejera presidenta del órgano Ana Paola Hall, acompañada de los consejeros Marlon Ochoa y Cossette López, Asfura se posiciona en el primer lugar en la votación general, marcando un inicio de escrutinio que configura las proyecciones previas y las expectativas de campaña.

Con 8 mil 471 actas procesadas (44.23 %), lidera Nasry Asfura con 597 mil 184 votos, le sigue Salvador Nasralla con 579 mil 626, luego Rixi Moncada con 287 mil 166. Nelson Ávila (Pinu-SD) con 12 mil 046 votos y Mario Rivera (DC) con 2 mil 450 votos.

La mayor sorpresa del reporte inicial es la caída de la candidata oficialista Rixi Moncada, del izquierdista gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), quien se ubica en un distante tercer lugar, contrastando con las encuestas y la expectativa generada por el oficialismo en la recta final de la campaña.

La consejera Hall detalló que en el departamento de Atlántida se ha contabilizado el 39.62 % de las actas, 29.68 en Colón, 30.59 % en Comayagua, 44.86 en Copán, 33.01 % en Cortés, 28.52 % en Choluteca y 31.88 % en El Paraíso.

Mientras que en Francisco Morazán el porcentaje de actas contabilizadas es de 32.45 %, 17.51 % en Gracias a Dios, 26.09 % en Intibucá, 45.81 en Islas de la Bahía, 31.36 % en La Paz, 42.71 % en Lempira, 55.34 % en Ocotepeque, 34.94 % en Olancho, 44.34 % en Santa Bárbara, 36.68 % en Valle y 27.95 % en Yoro.

El CNE anunció que continuará brindando actualizaciones de manera progresiva conforme avance el procesamiento de las actas, reiterando su compromiso con la transparencia y la agilidad en la entrega de resultados.

Las tendencias se alimentarán en la medida que ingresen más datos del sistema TREP, especialmente desde zonas rurales y centros urbanos con alta concentración poblacional. PD

Este fue el primer corte del CNE