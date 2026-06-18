Nasry Asfura expone en Berlín sobre cambio climático y movilidad humana

Berlín, Alemania – El presidente de Honduras, Nasry Asfura, participó como uno de los principales expositores en la Conferencia Internacional sobre Cambio Climático y Movilidad Humana, un foro global organizado por el Global Centre for Climate Mobility (GCCM) que reúne a líderes mundiales, expertos y jefes de Estado para abordar los efectos del cambio climático en el desplazamiento de poblaciones.

Acompañado por la canciller Mireya Agüero, el mandatario hondureño destacó durante su intervención la alta vulnerabilidad del país ante fenómenos climáticos extremos, subrayando el impacto que estos han tenido en el territorio nacional en las últimas décadas. Como ejemplo, recordó los estragos provocados por los huracanes Eta e Iota, que afectaron severamente al país en un corto periodo de tiempo en 2021.

“Tenemos un país donde, si llueve mucho, hay inundaciones, y si es verano, enfrentamos sequías. Esa es la realidad que vivimos los hondureños”, expresó Asfura, al tiempo que hizo un llamado a fortalecer la resiliencia de las comunidades y a trabajar de manera conjunta frente a estos desafíos.

El jefe de Estado también instó a la comunidad internacional a mantener su apoyo a los países en desarrollo, especialmente aquellos con mayores niveles de vulnerabilidad climática, para impulsar políticas de adaptación, infraestructura resiliente y desarrollo sostenible.

“El cambio climático no reconoce fronteras. Lo que hoy enfrentamos en Honduras también afecta a muchas naciones del mundo”, afirmó, al enfatizar la necesidad de actuar con responsabilidad y solidaridad global para proteger a las poblaciones más expuestas.

En el evento también participaron líderes internacionales como Surangel Whipps Jr., presidente de Palaos; Hilda Heine, presidenta de las Islas Marshall; y Terrance Drew, primer ministro de San Cristóbal y Nieves, entre otros, quienes compartieron experiencias y desafíos comunes frente al cambio climático.

La participación de Honduras en este foro internacional reafirma el compromiso del país con la búsqueda de soluciones globales ante la crisis climática, promoviendo la cooperación internacional y acciones concretas para mitigar sus efectos y proteger a las comunidades más vulnerables. JS