Nasry Asfura detalla grandes inversiones en infraestructura, anuncia subsidio al combustibles y dice sigue reordenamiento del gobierno

Tegucigalpa/Miami – El presidente de Honduras, Nasry Asfura ofreció una dilatada conferencia de prensa en Brickell, Miami, Florida, luego de su participación en la Cumbre “Escudo de las Américas”, convocada por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

– Reveló que existe un bono de 700 millones de dólares que vence el próximo año y para el 2032 vence otro de 900 millones de dólares, que deben ser pagados por Honduras.

– Existen 3 mil 387 millones de dólares en la cartera del BID, BCIE, Banco Mundial, Banco Europeo, CAF, JICA, que no se han podido ejecutar por Honduras.

Detalló que en la Cumbre “Escudo de las Américas”, realizada este sábado en Miami, Florida, encabezada por el presidente de EEUU, Donald Trump, y que además contó con la participación de 12 presidentes latinoamericanos, se abordó el alineamiento a la inversión, la estrategia de combate al narcotráfico, así como la generación de empleos para tener una América más unidad.

Asfura tuvo varias reuniones bilaterales con la mayoría de los presidentes que asistieron a la cumbre. “Fue un espacio muy rico de intercambios en las agendas bilaterales, además de la cooperación hemisférica que se abren a partir de esta reunión tendrán un impacto positivo para Honduras”, refirió a canciller Mireya Agüero.

Escudo de las Américas

El narcotráfico, la trata de personas, crimen transnacional, lavado de activos, la transparencia y otros apartados fueron abordados en la intensa agenda discutida este sábado.

El mandatario hondureño reconoció que los esfuerzos conjuntos llevarán a tener una mejor protección de las fronteras.

En el plano migratorio, dijo que planteó en sus sesiones previas en Washington que se revise el TPS para los miles de hondureños que tienen constituidas sus vidas en EEUU. “Al final del día lo que buscamos es cómo desarrollar en Honduras las oportunidades de empleo para que no se nos vaya nuestra gente a trabajar a otros países, sino darle la oportunidad en Honduras”, reforzó.

Pormenorizó que luego de la intervención del presidente Trump, en la que anunció la coalición militar para enfrentar a los carteles, la reunión se centró con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el subsecretario Christopher Landau.

Asfura sostuvo encuentros con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández; el presidente electo de Chile, José Antonio Kast; además abrazó al mandatario salvadoreño Nayib Bukele. “Hablamos de la familia, en algún momento le pregunté por su esposa Gabriela. Hablamos de la prosperidad que puede tener, los cambios que él tiene en su país, y los que tenemos que hacer nosotros en nuestro país. Fue una plática corta, pero muy amena, de dos países hermanos, me siento satisfecho de haber estado con él y poderle dar un abrazo”, compartió.

China, ferrocarril e infraestructura

Sobre la postura del gobierno hondureño con respecto a China, respondió que como mandatario debe buscar las mejores condiciones con los países que le traigan beneficio a Honduras. “Basado en esto estamos revisando convenios, cuál son los que existen del anterior gobierno con China”.

En otro tema, el mandatario hondureño mencionó que la licitación de 1 mil 500 megavatios de energía fue postergada para dar chance a que empresas americanas lleguen con tecnología y otras alternativas de generación.

Sobre el inicio de los estudios de la primera etapa del ferrocarril interoceánico, que se firmó esta semana en Washington, detalló que el gobierno anterior empezó ese proceso y que en 38 días de su administración se firmó el convenio para que se inicien los análisis. “Estoy seguro que esto le cambiará la historia a Honduras para los próximos 20,30 o 50 años, tenemos que luchar para que se ejecute porque pondrá al país en un plano completamente distinto”, añadió.

Apuntó que su gobierno está listo para negociar los aranceles con su par de EEUU.

Valoró el regreso de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), sin embargo expresó que el país tiene 16 demandas en ese organismo por montos superiores a los 5 mil millones de dólares, por lo que urge sentarse con las empresas para buscar arreglos que beneficien a ambas partes.

El jefe del Ejecutivo apuntó que la repotenciación de los puertos es fundamental para el desarrollo del país. Agregó, que se hacen trabajos en Puerto Cortés y el Henecán en materia de infraestructura portuaria que permitan mejores estadios de desarrollo e inversión.

Mencionó que el Gobierno de Honduras absorberá de manera temporal el 50 % del incremento en los precios de la gasolina regular y el diésel a partir del 9 de marzo de 2026, con el objetivo de amortiguar el impacto del repunte internacional del petróleo en la economía de los hogares hondureños. El aporte representa 29.5 millones de lempiras semanales, y se prevé que al final del año la cifra por el subsidio a los carburantes sobrepasarán los 6 mil millones de lempiras. “Al final, esto lo pagamos todos porque el dinero tiene que salir de algún lado”, dijo.

Abogó para que exista orden y seguimiento para que Honduras pueda salir adelante. Igualmente, resolver de la mejor manera el tema de demandas labores contra el Estado, la inversión en reparación de carreteras y la salud que es prioritaria en su gestión que empezó el 27 de enero.

La canciller Agüero remarcó que la política diplomática estará enfocada en la promoción para la inversión, y detalló que con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se tocó el tema de la exportación de camarón, igualmente con el mandatario boliviano, Rodrigo Paz se abordó aprovechar su condición de entrada al Mercosur y el rubro del café.

Diplomacia basada en promoción e inversiones

La jefa de la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que nombrarán los representantes diplomáticos hondureños en medio oriente cuando se normalice la situación actual, todo esto a sugerencia de la Comisión Nacional de Inversiones, la Secretaría de Inversión y del sector privado hondureño.

El comercio exterior estará más de la mano con Casa Presidencial y estará a cargo de Melvin Redondo. Se buscarán la mayor cantidad de inversiones que traigan beneficio al país.

Agüero lamentó que heredaron “muchas falencias administrativas” en los consulados del mundo, pero que se trabaja para normalizar los servicios y ofrecer la mejor atención a los compatriotas.

Reiteró que Cancillería tiene cuatro meses de impago a proveedores, al igual que mora con el seguro social e Injupemp. “Encontramos un sobrendeudamiento, por una parte, y sobrecontratación de personal por otra parte, lo que nos ha dificultado una reestructuración rápida, pensada y estratégica. Además, heredé 400 demandas laborales con montos importantes, recibimos las cuentas embargadas en una cuenta única, no tenemos dinero en los primeros días”, describió la canciller.

El jefe del ejecutivo refirió que le pidió al embajador en Washington, Roberto Flores Bermúdez que elabore un plan de digitalización para atender de la mejor manera posible a los millones de compatriotas que residen en EEUU.

Sobre la partida de 10 millones de dólares para la repatriación de cuerpos de compatriotas migrantes fallecidos en el exterior, explicó que giró instrucciones para que esos recursos estén disponibles en un corto plazo. Se nombrará una persona que supervise estos fondos y garantice transparencia.

Dijo desconocer en qué momento EEUU nominará a su representante en Tegucigalpa, sin embargo agradeció “el enorme trabajo” que hace la encargada de negocios de la Embajada en Honduras, Colleen Anne Hoey, de quien dijo está muy preocupada por Honduras.

En el tema sanitario, dijo que lo primero es atender la salud de un país, de ahí sus iniciativas para reducir la mora quirúrgica y la dotación de medicamentos de forma oportuna a través de los fideicomisos que garantizan las farmacias públicas abastecidas.

En torno a los hospitales que son financiados por el BCIE (2) y el BID (1) siguen su proceso normal, pero los que se financian con fondos nacionales están para revisión al igual que un laboratorio molecular que se instalaría en Quimistán, Santa Bárbara.

En tanto, reveló que la próxima semana inicia el dragado de los siete canales en el Valle de Sula, que no han sido atendidos en los últimos 15 años. Adicionó que la Represa El Tablón será una realidad luego de tantas décadas de hablar sobre este proyecto que evitará inundaciones. También habrá mucha inversión para el libramiento vehicular de la ciudad de San Pedro Sula.

“Estamos trabajando por Honduras, llevamos 38 días de gobierno, hemos visto con mucha responsabilidad la administración pública y así viene mucha conectividad de los municipios. Aquí no estamos para llorar, vamos de frente con nuestro trabajo para solucionar los problemas de Honduras”, puntualizó. JS