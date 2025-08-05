Nasry Asfura destaca la “resolución” sobre el TREP

Tegucigalpa – El candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura afirmó este martes que con la “resolución que tomó el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), gana la democracia y eso es bueno para Honduras”.

“Debemos demostrarle al mundo que somos un país de democracia, somos un país que amamos la libertad y nadie va venir aquí a implantar ideologías fracasadas de otros”, dijo a su arribo a la convocatoria del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

El presidenciable destacó la labor de la presidenta del CNE, Cossette López al referir que ha estado trabajando muy fuertemente, mientras que los otros dos consejeros (Ana Paola Hall y Marlon ya habían hecho un alto. “Lo interesante de esto es que la resolución sea para bien para toda Honduras y cada uno de nosotros los hondureños, este es un tema que va a mandar un político, un familiar, un partido; esto es Honduras y es democracia”, dijo.

Sobre el caso del diputado Nelson Márquez, cuya audiencia inicial se realiza este día, Asfura expresó que espera que la justicia sea pareja y no selectiva.

Hoy martes 5 de agosto a las 2:00 de la tarde se ha fijado la audiencia inicial donde se verá propiamente aspectos de fondo de la acusación contra el diputado nacionalista y cuatro personas más por un presunto caso de corrupción. VC