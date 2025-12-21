Nasry Asfura denuncia violencia y delitos electorales por parte de miembros de juntas especiales

Tegucigalpa – El candidato a la presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, señaló este sábado que los miembros de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento son organismos electorales legalmente constituidos y no ciudadanos enviados a defender intereses partidarios, por lo tanto, están sujetos a la ley, “cualquier actuación al margen de ella es delito y tiene consecuencias penales”.

A través de un mensaje en su cuenta de la red social X, Asfura indicó que hoy sábado 20 de diciembre, estas juntas especiales han paralizado ilegalmente las actividades del Centro Logístico Electoral (CLE), han agredido a mujeres, y lo han hecho ante la pasividad cómplice de fiscales presentes que incumplen su deber constitucional.

El presidenciable nacionalista refirió que el pueblo hondureño habló con claridad el 30 de noviembre cuando ejerció el sufragio en las urnas y exhortó a que se respete la decisión soberana. “No es anulando actas, retrasando el proceso ni recurriendo a la violencia como se cambian los resultados de una elección democrática”, afirmó.

Ante este panorama, Asfura hizo un llamado a la comunidad internacional porque la violencia escala cada día porque existe impunidad, la cual es tolerada por quienes debían garantizar el orden, la legalidad y la justicia.

“De una vez por todas: respeten al pueblo hondureño, detengan la violencia, cumplan con su deber, y dejen de incurrir en delitos electorales”, exigió el presidenciable nacionalista quien finalizó su mensaje recordando que Honduras eligió en paz y abogó por que se respete esa voluntad.

Previamente, el jefe de la bancada nacionalista, Tomás Zambrano y el candidato a la alcaldía capitalina, Juan Diego Zelaya habían denunciado estas irregularidades. VC