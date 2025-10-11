Nasry Asfura comparte su visión de desarrollo con empresarios y productores en El Progreso

Tegucigalpa – Más de un centenar de empresarios, trabajadores, emprendedores, productores, maestros y estudiantes, participaron en un conversatorio con el candidato presidencial del Partido Nacional Nasry Asfura donde compartió su visión de desarrollo del país.

El conversatorio fue organizado por la Cámara de Comercio e Industria de El Progreso, donde el presidenciable compartió su visión de país basada en el trabajo, la inversión, la productividad y el fortalecimiento de la seguridad jurídica.

Destacó la necesidad de acompañar el crecimiento urbano de El Progreso con una infraestructura moderna y funcional.

En ese sentido, planteó no sólo la construcción de un nuevo bulevar hacia Tela, sino también pasos a desnivel y obras complementarias que respondan al desarrollo de esta ciudad que ya se ha convertido en una verdadera metrópolis del norte del país.

Durante el conversatorio, abordó temas fundamentales como salud, economía y reactivación del campo.

Subrayó su compromiso de reducir la mora quirúrgica y crear un expediente médico digital que garantice un sistema de atención más ágil y humano.

En materia económica, reiteró la urgencia de generar condiciones de seguridad jurídica para atraer inversión y brindar oportunidades reales a los jóvenes de El Progreso, evitando que se vean forzados a emigrar.

Asimismo, enfatizó en la importancia de impulsar el retorno al campo mediante créditos a bajas tasas de interés, asistencia técnica y apoyo a la producción nacional.

Los presentes expusieron sus principales preocupaciones, entre ellas las de los sectores palmero, cooperativo y agrícola, así como la necesidad de obras de mitigación para evitar las inundaciones provocadas por el río Ulúa que año tras año afectan los cultivos y el ganado.

Asfura también fue claro al afirmar que la extradición debe mantenerse y consolidarse como parte de una política de Estado que fortalezca el Estado de derecho y la transparencia. IR