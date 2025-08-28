Nasralla y Cálix acusan a la hija de la vicealcaldesa de Azacualpa de atentar contra candidato a edil

Tegucigalpa – El presidenciable liberal Salvador Nasralla y el diputado Jorge Cálix acusaron este miércoles a una hija de la vicealcaldesa de Azacualpa, Sonia Esperanza Ortega, de ser la responsable de atentar contra el candidato a edil Nelson Bueso.

A través de su cuenta de red social “X”, Nasralla acusó que el atentado fue contra la democracia y la esperanza de los hondureños que quieren vivir en paz.

Se solidarizó con Bueso y sus familiares por sufrir este episodio que resultó en tragedia.

“La hija de la vicealcaldesa de Libre en Azacualpa, Santa Bárbara, atentó contra nuestro candidato a alcalde Nelson Bueso”, afirmó Nasralla.Mientras que el diputado Jorge Cálix detalló que la hija de la vicealcaldesa le disparó en el pecho al candidato a alcalde de Azacualpa, de acuerdo a una versión dada en el noticiero Hoy Mismo. PD