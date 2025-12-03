Nasralla y Asfura superan el millón de votos

Tegucigalpa- Con el 79.18% de las actas escrutadas, equivalente a 15,165 de 19,152, el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla y del Partido Nacional, Nasry Asfura superaron el millón de votos en el proceso electoral general.

El candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, continúa en el primer lugar de la contienda presidencial, marcando una tendencia que se consolida en el inicio del tercer día de escrutinio.

Según los datos divulgados la mañana de este miércoles, Nasralla acumula 1,018, 837 votos, lo que representa el 40.32% del total.

Muy cerca se mantiene el candidato del Partido Nacional, quien registra 1,000, 413 votos, correspondiente al 39.59%, diferencia que mantiene la contienda extremadamente cerrada mientras avanzan los procesos de revisión y verificación.

La diferencia entre ambos candidatos llega a los 18 mil votos y en la medida que se dan las actualizaciones las cantidades son muy variables. IR