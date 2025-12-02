Nasralla y Asfura en cerrada lucha por la presidencia, según actualización de este martes

Tegucigalpa – La actualización del sistema de resultados refleja una cerrada lucha entre los candidatos Salvador Nasralla y Nasry Asfura por la presidencia de la República, a dos días de las elecciones generales.

– Con 13 mil 290 (69.39 %) de 19 mil actas procesadas, Nasralla tiene una ventaja de 10 mil votos.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), puso a disposición de medios de comunicación y partidos políticos un centro de cómputo en un hotel capitalino para seguir las actualizaciones mientras la empresa ASD soluciona al sitio en línea para que la población acceda a los resultados.

Nasralla comienza a tomar la delantera sobre Asfura por primera vez desde que comenzó la divulgación de resultados desde la noche del domingo día de las elecciones generales. La alimentación es fluida, la diferencia se amplía y luego se acorta con el paso de los minutos.

Hasta el último reporte de resultados antes que se parara la transmisión por parte del CNE, el presidenciable nacionalista Asfura, quien ha recibido el respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump, registraba el 39.91 % (749.022 votos) frente al 39.89 % (748.507 votos) de Nasralla, una diferencia de apenas 515 sufragios.

Pero para que el ente electoral dé a conocer los resultados finales del pasado domingo, tiene 30 días, aunque si el recuento en su página web los procesa en menor tiempo, el informe oficial declarando finalizado el proceso electoral se podría conocer antes de la Navidad. JS