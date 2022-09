Nasralla tilda de malagradecidos a la pareja presidencial por incumplir pacto Bicentenario

Tegucigalpa – El designado presidencial, Salvador Nasralla, tildó de malagradecidos a la pareja presidencial por no cumplir su promesa de tomarlo en cuenta en la toma de decisiones para el país.

Nasralla que ha sido crítico por no ser considerado por la presidenta Xiomara Castro en el gobierno, cuestionó que desde que asumió la presidencia, la mandataria hondureña lo ha apartado y solo se deja asesorar por su esposo el expresidente Manuel Zelaya Rosales.

En las últimas horas, brindó una entrevista a una emisora radial capitalina en la que lamentó que no sea tomado en cuenta para manejar la emergencia por las lluvias por una línea política ideológica.

“Tanto Xiomara Castro como Mel Zelaya, todos los ministros y directores están en sus puestos gracias al Partido Salvador de Honduras y a la unidad que acepte hacer para quitar del poder a Juan Orlando Hernández”, increpó.

“Ellos no consideran eso, son malagradecidos, no cumplen con lo que firman, lo cual es preocupante”, reprochó.

Enfatizó que la única forma para conciliarse con la pareja presidencial es que ellos entiendan las capacidades que posee como profesional.

Sin embargo, Nasralla criticó que la pareja presidencial ha asumido una actitud de que ellos son quienes deben resolver los problemas del país “pero no lo van a hacer porque son políticos de la misma calidad de los anteriores”.

El designado presidencial reveló que la pareja presidencial le ha prohibido al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, que se comunique con su persona.

Nasralla expuso que el gobierno no quiere que él tome decisiones ni pueda utilizar sus conocimientos para que no tenga figuración.

Manifestó que él no puede entrometerse en una reunión del Consejo de Ministros porque no es permitido y no le permiten el ingreso en Casa Presidencial.

Yo les ayude a llegar al poder, ellos son malagradecidos que no cumplen con lo que firman, remarcó. AG