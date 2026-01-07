Nasralla tiene alianza con Libre y Contreras prefiere dialogar con el PN, según dirigente liberal

Tegucigalpa – El expresidenciable Salvador Nasralla negocia con el Partido Libertad y Refundación (Libre), y el titular del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Roberto Contreras, quiere llegar a un acuerdo con los nacionalistas para la presidencia del Congreso Nacional.

Así lo manifestó este miércoles el dirigente liberal José Luis Moncada, quien admite que hay una división por las diferencias entre Contreras y Nasralla al convocar a reuniones separadas a los 41 diputados electos.

Moncada indicó que ambas figuras deben pedirse disculpas por el bien del Partido Liberal porque tiene una oportunidad de liderar el Congreso Nacional en los próximos cuatro años, y buscar el diálogo para encontrar el apoyo de los diputados y alcaldes.

“No pueden estar jugando con un bando y con el otro en confrontaciones innecesarias y se están prestando el juego a los diputados que le deben respeto al electorado”, expresó.

Confirmó que Nasralla quiere impulsar a Iroshka Elvir como presidenta del Congreso Nacional y que está negociando con el Partido Libre.

“Es conocido que Salvador está apoyando a su esposa a la candidatura de la presidencia del Congreso Nacional con una alianza con Libre, cosa que la mayoría de los liberales no aprobamos”, exteriorizó.

Añadió que Contreras es del criterio de negociar y dialogar con el Partido Nacional sobre la nueva junta directiva del Congreso Nacional porque considera que es más productivo, pero que no tiene definido a que candidato apoyar.

El dirigente reveló que Iroshka Elvir tiene el apoyo de seis diputados liberales electos, mientras que el resto no se decide entre Marlon Lara y Jorge Cálix. AG