Nasralla solicita plena transparencia y la publicación urgente de la totalidad de las actas electorales

Tegucigalpa – El Partido Liberal de Honduras emitió hoy una declaración formal tras la comparecencia pública de su candidato presidencial, Salvador Nasralla, quien reafirmó la confianza del Partido en su ventaja electoral y exhortó al Consejo Nacional Electoral (CNE) a publicar la totalidad de las actas pendientes para garantizar transparencia y certeza jurídica tras las elecciones generales del 30 de noviembre.

Nasralla ofreció sus declaraciones ante simpatizantes, acompañado por altos miembros de su equipo de campaña, candidatos a diputaciones y alcaldías, así como por la fórmula de designados presidenciales del Partido Liberal: Vera Rubí, Jackeline Raudales y Marco Tulio Medina.

Actas pendientes y datos oficiales aún no publicados

Refiriéndose al informe oficial del CNE, Nasralla subrayó los siguientes puntos clave:

• El CNE ha confirmado el procesamiento de 10,918 actas (57 % del total).

• Permanecen 1,255 actas en estatus ASD, la mayoría del departamento de Cortés.

• Más de 950 actas de Cortés continúan en “contingencia”.

El PL mostró las actas electorales en su poder.

Con base en las actas físicas originales en poder del Partido Liberal, Nasralla informó un total de 867,144 votos, frente a 864,958 votos del candidato nacionalista, Nasry Asfura, lo que representa una ventaja de 2,186 votos antes de incorporar las actas retenidas y el voto en el extranjero.

Nasralla presentó actas originales de diversos departamentos —incluidas las entregadas por la diputada Ericka Urtecho— y afirmó que el Partido posee el “100 % de los datos correspondientes a las actas retenidas”, sumando más de 200,000 votos adicionales favorables a la candidatura liberal.

Recordó que “el dato mata el relato”, insistiendo en que los resultados deben basarse exclusivamente en actas verificadas.

El candidato expresó preocupación por intentos de “corromper a algunos funcionarios” para retrasar o manipular la información electoral, y señaló también la presencia de “actores extranjeros” intentando influir en el ambiente postelectoral.

El voto en el exterior aún no ha sido incorporado, donde el Partido Liberal calcula una ventaja de aproximadamente 4,000 votos, de acuerdo a lo informado por Nasralla este martes.

Indicó que esta situación ha provocado indignación nacional y un amplio reclamo ciudadano por resultados transparentes.

El Partido Liberal reiteró la necesidad de preservar la independencia de las instituciones electorales e instó a todas las autoridades a actuar estrictamente dentro del marco constitucional.

Cerró su intervención con un llamado a la serenidad, a la vigilancia ciudadana y al respeto al voto popular. JS