Nasralla siempre justifica sus fracasos culpando a otros: Roberto Contreras

Tegucigalpa – Salvador Nasralla está acostumbrado a responsabilizar a otros por sus fracasos, señaló este viernes el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras (CCEPL), Roberto Contreras.

“A nosotros nos da lástima, porque él siempre es utilizado, porque a él siempre le roban, siempre encuentra una excusa, siempre justifica sus fracasos personales echándole la culpa a otros”, dijo al afirmar que Nasralla hacía rabietas ante sus colaboradores y le habían vendido que ya era presidente.

(Leer) Carlos Umaña llama al diálogo y la conciliación dentro del Partido Liberal

“Mientras él decía que tenía las manos limpias, las manos de Papi (Nasry Asfura) estaban trabajando”, afirmó.

La verdad siempre sale a luz. Yo respaldé de día y de noche al Ing Salvador, a quien le tengo un profundo respeto, luché para traerlo al @PLHonduras cuando pocos creían, se burlaron de mí, me llamaron loco por haberlo traído al PLH, abrimos puertas, organizamos estructuras,… — Roberto Contreras🐤 (@RobertoContreM) December 26, 2025

El también alcalde reelecto de San Pedro Sula reiteró que hizo bien su trabajo en las elecciones generales y que no pueden culpar a quien les llevó 200 mil votos. “Cada quien tenía su responsabilidad de lo que tenía que hacer en el proceso eleccionario y al Partido Nacional en una elección usted no le puede ir con “jeta abierta” porque se la van a cerrar de un solo sopapo”, refirió.

En un mensaje en la red social X posterior agregó que «la verdad siempre sale a luz. Yo respaldé de día y de noche al ingeniero Salvador, a quien le tengo un profundo respeto, luché para traerlo al Partido Liberal cuando pocos creían, se burlaron de mí, me llamaron loco por haberlo traído al PL».

Detalló que abrió puertas, organizó estructuras, coordinó el cuidado de votos con más de 6,000 «espartanos sampedranos» y ganaron Cortés con trabajo, disciplina y lealtad.

Referente a los ataques desde el mismo partido, Contreras considera que es lógico que traten de destruir a un líder que tiene un gran futuro político dentro del Partido Liberal. Y añadió que lo dejaron solo con los problemas legales alrededor de su círculo.

«El mayor trabajo lo hicimos los alcaldes a nivel nacional. Me pregunto: ¿dónde está el traidor de Francisco Morazán? Ahí les metieron 80 mil votos en contra, ¿dónde está el traidor de Lempira? Ahí les metieron 50 mil votos en contra, ¿dónde está al traidor de El Paraíso? Les metieron 30 mil votos en contra», indicó.

“El ingeniero dijo que él va a tomar el control del Partido Liberal, me imagino que ya vio los 63 millones de lempiras de deuda política que tienen que entregarle al partido”, dijo al recordar que el presidente del CCEPL se elige en elecciones internas, donde el sacó 350 mil votos. VC