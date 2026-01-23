Nasralla señala que el crimen organizado está colocando a diputados del PL en la Junta Directiva

Tegucigalpa – El excandidato presidencial por el Partido Liberal, Salvador Nasralla, dijo este viernes, a través de sus redes sociales, que el crimen organizado está colocando a los diputados de ese instituto político en la Junta Directiva en Propiedad.

Hay 34 de los 41 diputados del Partido Liberal que están siguiendo las instrucciones de los directivos tradicionales del partido que, sintiéndose pequeños, siempre se unen al partido que gobierna para obtener beneficios personales, manifestó.

Agregó que olvidan estos 34 que en su mayoría, salieron electos gracias a nuestros votos.

Recordó que él ordenó que “ningún diputado Liberal debe aceptar un puesto en la directiva del Congreso”.

En ese sentido, dijo que el tiempo nos dará la razón.

“Ojalá que el crimen organizado que los está colocando en esa directiva, para legitimar a este gobierno que nos robó las elecciones presidenciales, no los obligue a tomar decisiones en contra de la mayoría del pueblo hondureño”, arguyó.

Advirtió que eso no ocurrirá en estos primeros meses, sino a partir de fines de este año cuando la dictadura del Partido Nacional con su verdadero jefe que está libre dirigiendo desde Estados Unidos, retome el control que tuvo entre 2010 y 2022.

Reitero que el Partido Liberal tenía los votos para la presidencia del Congreso Nacional, y por eso el crimen organizado el martes 20/1/2026 violentó la ley y sin el consentimiento de 13 de los 16 miembros del CCEPL metió al Congreso e impuso (no se sabe a qué precio ni a quienes les llegó el dinero), a un candidato por el cual era imposible que votará el actual partido en el poder, para evitar que Yuri Sabas (que tenía 69 votos), fuera el presidente, ya que eso hubiera permitido que las reformas que necesita Honduras que están en mi plan de gobierno se hubieran implementado.

“No me responsabilizo por lo que va a pasar en ese Congreso que no representará al pueblo Hondureño. Y les sigo reiterando, soy totalmente anticomunista y estoy en contra de las decisiones tomadas por el partido Libre durante sus cuatro años de 2022 a 2026”, apuntó. IR