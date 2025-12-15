Nasralla se queja porque el CNE sólo aprobó el escrutinio especial de 1 mil 081 urnas

Tegucigalpa – El presidenciable del Partido Liberal, Salvador Nasralla, se quejó esta noche porque el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó el escrutinio especial de 1 mil 081 urnas y no de las 2 mil 773 que inicialmente presentaron inconsistencias.

El candidato liberal planteó que “para que se respete la voluntad del pueblo expresada en las elecciones del pasado 30 de noviembre, les informo que estamos en el proceso de escrutinio especial en el cual 2,773 urnas equivalentes aproximadamente a 500,000 votos tienen por ley que ser revisadas en escrutinio especial voto por voto, pero el CNE sólo ha aprobado se revisen hasta el momento solo 1081 urnas”.

Preguntó: “¿Por qué no quieren revisar las otras 1,692 urnas que la ley exige?”.

Puntualizó afirmando que “y esto no es todo, además de las 2,773 urnas mencionadas hay miles de las otras 16,394 urnas que deben ser revisadas voto por voto (lo cual es un proceso posterior que se llama impugnaciones) ya que presentan gruesas irregularidades.

Nasralla denunció que existen serias denuncias especialmente en los departamentos de Lempira, Olancho , El Paraíso y Santa Bárbara. JS