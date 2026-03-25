Nasralla responde a fiscal suspendido “los diputados liberales no siguen órdenes mías”

Tegucigalpa- El excandidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, respondió al fiscal general suspendido Johel Zelaya, en medio del proceso de juicio político que enfrenta este último en el Congreso Nacional.

A través de un mensaje público, Nasralla aseguró que los diputados liberales no siguen órdenes suyas y sostuvo que el funcionario debe ser sustituido por “un fiscal que no reciba órdenes de políticos”, rechazando que el cargo sea ocupado por alguien vinculado al Partido Nacional.

“Esa es mi opinión y tiene validez ante millones de hondureños que votan por mí, pero yo no pertenezco a las corruptas cúpulas negociadoras de la política”, expresó el dirigente político.

Las declaraciones surgen luego de que Zelaya, tras comparecer ante una comisión especial del Congreso, afirmara que Nasralla “cometió un error al haber prestado los votos para que lo destituyeran”.

El fiscal general se encuentra suspendido de su cargo mientras avanza el proceso de juicio político en su contra. Su comparecencia se realizó ante una comisión nombrada por el titular del Legislativo, Tomás Zambrano, en un ambiente marcado no solo pregunta respuesta sino por intercambios directos entre parlamentarios y el funcionario.

Durante la audiencia, Zelaya fue cuestionado sobre sus actuaciones al frente del Ministerio Público, incluyendo señalamientos de presunta justicia selectiva y decisiones que habrían incidido en el debilitamiento de la institucionalidad democrática, particularmente en el contexto de las elecciones generales de 2025.

El proceso continúa bajo seguimiento del Congreso, que deberá investigar y decidir la suspensión definitiva del fiscal general en su cargo o su continuidad, tras un juicio político histórico. LB