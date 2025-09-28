Nasralla recrimina silencio del gobierno en defensa de soberanía en el Golfo de Fonseca

Tegucigalpa – El candidato a la presidencia por el Partido Liberal, Salvador Nasralla, recordó este sábado que los derechos soberanos de Honduras en las aguas interiores del Golfo de Fonseca, la bocana y el océano Pacífico, están establecidos en la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 1992.

Mediante un mensaje en la red social X, el presidenciable indicó que “el actual gobierno del familión Zelaya-Castro-Moncada no ha defendido estos derechos soberanos”.

(Leer) FFAA confirman que guardacostas de El Salvador invadió por segundo día el espacio marítimo hondureño

Nasralla considera que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, ha abandonado una obligación constitucional de todos los buenos hondureños. “Han afectado de forma directa a las poblaciones costeras y fronterizas, además de los recursos naturales que nos pertenecen”, destacó.

El presidenciable apuntó que cualquier acción, con otra intención, como por ejemplo electoral, que no sea defender los derechos marítimos y fronterizos de Honduras, es condenable y afecta la soberanía e integridad territorial.

Prometió que en su gobierno la protección y defensa de los derechos de Honduras será prioridad nacional.

Esta semana las Fuerzas Armadas comunicaron que por segunda ocasión una embarcación salvadoreña volvió a invadir aguas hondureñas. A través de un comunicado, confirmó que el guardacostas PM-8 de la Marina salvadoreña que había invadido a inicios de semana, volvió a ingresar a aguas hondureñas este jueves a las 8:13 de la mañana.

La FFAA afirmó que está en máxima alerta por estos acontecimientos desafiantes a la soberanía de parte de las Fuerzas Armadas de El Salvador. VC