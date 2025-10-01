Nasralla reafirma su solidaridad con Roberto Contreras y dice que ataque viene de políticos derrotados

Tegucigalpa– El presidenciable del Partido Liberal, Salvador Nasralla, respaldó al presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) y alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, esto luego de lo que cataloga como un intento de perjudicarlo en «una evidente persecución política de la dictadura del Partido Libre».

Nasralla posteó en sus redes sociales que los ataques hacia Contreras vienen de políticos derrotados.

«Indudablemente Roberto Contreras es además de mi amigo, un gran ser humano, alcalde súper trabajador y entre los otros dos partidos rivales lo están tratando de perjudicar en una evidente persecución política de la dictadura del Partido Libertad y Refundación que impuso al sobrino de Rixi como fiscal general el cual fue ratificado en contubernio con políticos tradicionales del Partido Nacional», expresó.

El presidenciable les pidió tranquilidad a todos los votantes honestos de todos los partidos. Los corruptos no tienen cómo alcanzar nuestras cifras; “tanto Roberto como yo estamos ganando por goleada y por eso nos tiran piedras», aseguró.

Asimismo, Nasralla subrayó que «nosotros no pagamos encuestas, los otros sí. A nivel nacional para presidente ganaremos según estudios científicos, 60 contra 30 del Partido Nacional y 10 de Libre. La alcaldía de San Pedro Sula Roberto la ganará 80-15-5 . Eso los tiene temblando», apuntó. IR