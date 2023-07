Nasralla puede renunciar hoy mismo, la Constitución no se lo impide, asegura jurista

Tegucigalpa – Salvador Nasrralla, actual designado presidencial, puede renunciar hoy mismo si quiere y no tendrá ninguna inhabilitación, porque en la Constitución no existe, aclaró el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos.

La opinión del especialista se da luego que el propio designado Nasralla pidió la opinión de los abogados de Honduras, porque contempla renunciar a su cargo si se le garantiza que no será inhabilitado para las próximas elecciones.

“Yo le contesto a Salvador Nasralla, que la amenaza constitucional no existe, en la Constitución de la República no existe ninguna prohibición para que se renuncie a cargos de elección popular”, zanjó.

Es más, está habilitada la renuncia en el artículo 40 de la Constitución, allí se establece que es un deber de los ciudadanos desempeñar los cargos de elección popular, salvo excusa o renuncia con causa justificada; y como los constituyentes no tuvieron el cuidado de especificar las causas justificadas entonces la causa puede ser cualquiera, amplio el constitucionalista.

El abogado Barrientos, expuso que ya existen ejemplos para el caso Elvin Santos, renunció como vicepresidente, y no tuvo ningún problema e incluso fue diputado posteriormente.

Seguidamente, el profesional de las ciencias jurídicas dijo que no sabe de dónde se han sacado eso de que se inhabilita por 10 a años a los que renuncian a los cargos de elección popular, cuando eso no existe y puede renunciar incluso el presidente de la República si aduce una causa.

Renuncia debe ser ante el Congreso Nacional

La renuncia de todos los cargos de elección popular se interpone ante el Congreso Nacional, entonces Nasralla debería acudir al Legislativo para interponer su renuncia y los diputados tendrían que proceder como en cualquier otro decreto común y corriente y luego sesionar para elegir al sustituto, explicó.

Si Nasralla no renuncia después de saber que la Constitución no se lo prohíbe, es porque no quiere o porque sus actitudes son mediáticas, puntualizó. LB