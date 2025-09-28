spot_imgspot_img
Política

Presidenciable liberal promete a nacaomenses desarrollar la Costa de Los Amates

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – El candidato a la presidencia por el Partido Liberal, Salvador Nasralla, visitó este sábado el municipio de Nacaome, en el departamento de Valle, donde prometió desarrollar la Costa de Los Amates si llega al Ejecutivo.

“Estamos aquí para dar soluciones reales: construir el Puerto de Amapala, recuperar la represa de Nacaome, desarrollar la Costa de Los Amates, impulsar la educación y fortalecer la salud”, aseveró el presidenciable.

El aspirante a la presidencia llegó a Nacaome, junto a su esposa Iroshka Elvir y los candidatos a alcaldes y diputados de Valle.

Honduras  celebrará elecciones generales el 30 de noviembre, cuando más de 6 millones de hondureños están convocados para elegir un nuevo presidente, 128 diputados y 298 alcaldes municipales. VC

