Nasralla pide escrutinio de 2 mil 792 actas en televisión y luego otras 10 mil que impugnó el PL

Tegucigalpa – El presidenciable del Partido Liberal, Salvador Nasralla pidió que 2 mil 792 actas pasen al escrutinio especial mediante transmisión en televisión y luego se haga el mismo proceso con 10 mil actas más que impugnó ese instituto político.

– Las declaraciones de Nasralla contrastan con las de su esposa Iroshka Elvir que asegura son 6 mil 399 actas las que deben ir a escrutinio especial.

Explicó que el problema se resuelve fácilmente, “contando los votos de las urnas que el sistema de la compañía incompetente ASD no supo contar. Son 2792 urnas que el sistema mando de oficio a escrutinio especial”

El presidenciable agregó que “pido que las cuenten en televisión y que inmediatamente después cuenten las 10,000 urnas que estamos impugnando porque fueron claramente manipuladas por el dinero sucio que el Partido Nacional que guarda en caletas del negocio del narcotráfico 2010/2022”.

Citó que después del conteo voto por voto, “yo Salvador Nasralla que desde 1973 soy un anticomunista por experiencia y convicción, voy a aceptar paladinamente que el que tenga más votos sea el Presidente de Honduras”.

Pidió a los que dicen llamarse liberales, pero que en realidad son acomodados del sistema, porque ganan más estando en la llanura, que dejen de atacar mujeres valientes como su esposa Iroshka Elvir porque eso exacerba más los ánimos de la gente honesta que se siente una vez más robada.

“Nadie creerá en ningún proceso electoral posterior, si no se cuenta voto por voto”, sentenció. JS