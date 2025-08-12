Nasralla pide al CN que amplíe plazo para que jóvenes soliciten su DNI

Tegucigalpa – El presidenciable liberal Salvador Nasralla solicitó este martes que se amplíe el plazo para que los jóvenes que cumplirán 18 años puedan solicitar su documento nacional de identificación (DNI) para ejercer el sufragio el 30 de noviembre.

Cabe recordar que los jóvenes tienen hasta el domingo 17 de agosto para solicitar su DNI si quieren votar en las elecciones generales.

Nasralla manifestó que la bancada liberal presentará una moción en el Congreso Nacional para que se extienda el plazo.

“Pedimos a todas las bancadas que le demos el beneficio a nuestros jóvenes que son el futuro del país y podamos extender el plazo”, dijo en conferencia de prensa.

Indicó que no quiere que los jóvenes decidan emigrar del país y decidan el 30 de noviembre quiénes serán sus gobernantes y desarrollarán la posibilidad de vivir con mejor calidad de vida.

También pidió a las personas que poseen su viejo documento de identidad, acudan al Registro Nacional de las Personas (RNP) para tramitar su DNI. AG