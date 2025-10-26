Nasralla pide a migrantes en EEUU salir a votar y defender su voto

Tegucigalpa – El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, cerró su gira internacional en Miami, Florida con representantes de la diáspora hondureña, pueblos originarios, líderes religiosos y dirigentes del Distrito 19 (D-19).

El candidato del liberalismo pidió a la diáspora y a todos los votantes acudir temprano a las urnas el 30 de noviembre, vigilar el conteo de votos y defender el derecho ciudadano con serenidad y firmeza.

“Ustedes son héroes que sostienen la economía nacional. Mi compromiso es crear las condiciones para que quienes deseen volver lo hagan con dignidad, con empleo, educación y seguridad”, afirmó el presidenciable quien prometió incentivos fiscales para la diáspora, si gana las elecciones del 30 de noviembre.

Nasralla también dijo a los migrantes que su gobierno promoverá programas de retorno con equidad, emprendimientos productivos, y fortalecimiento de los consulados para erradicar la corrupción y mejorar la atención a los compatriotas en el exterior.

La representante de la comunidad misquita, Mirna Wood, entregó a Nasralla una petición en defensa de sus derechos y territorios.

Nasralla reiteró que el eje transversal de su plataforma sigue siendo la lucha contra la corrupción, la recuperación de los valores democráticos y la construcción de un Estado meritocrático y transparente.

“Honduras no merece la situación actual. Somos un país rico, lleno de recursos, más grande que Bélgica y Holanda, con salida a dos mares y sol todo el año. Solo falta un gobernante con visión para que esas riquezas beneficien a los hondureños”, subrayó. VC