Nasralla pide a empleados públicos que presten su voto

Tegucigalpa – El presidenciable del Partido Liberal, Salvador Nasralla, dirigió este sábado un mensaje a los empleados públicos donde les pide que no tengan miedo, “sé que muchos sienten temor a la palabra cambio, piensan que votar por mí, significa perder su trabajo”, indicó.

El presidenciable aseguró que el cambio que viene no es contra los empleados públicos, sino contra los corruptos y los paracaidistas que han usado al Estado como botín sin servirle al pueblo, expresó el candidato presidencial mediante un video que subió a sus redes sociales.

En su mensaje, el candidato presidencial les asegura a quienes trabajan en el aparato estatal que si hacen bien la labor que realizan y tiene capacidad y sirven con honestidad, no tienen nada que temer.

Además asegura que no habrá persecuciones ni distingo de colores, por lo que les pide que el próximo 30 de noviembre le presten su voto para que juntos construyan una Honduras con justicia, empleo y esperanza para todos. VC